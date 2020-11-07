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Haber Giriş: 07.11.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelişmesi! Bugün 16.00'da...

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Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelişmesi! Bugün 16.00'da...
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Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı sonrasında takımın başına geçmesi için anlaşılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaklaşık üç gün süren görüşmelerde 'başarıya' olan inancına vurgu yaptığı belirtildi.

İstanbul'daki toplantılarda takımın geçmişteki maçlarıyla ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan Avcı, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı.

YENİ RAPOR HAZIRLAYACAK

Abdullah Avcı'nın Alanyaspor ile bugün saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.

EKİBİ DE BELLİ OLDU
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

(Sabah)

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