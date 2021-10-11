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Son Dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe karşısında bir ilk peşinde!

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Abdullah Avcı
Son Dakika: Trabzonsporda Abdullah Avcı Fenerbahçe karşısında bir ilk peşinde

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertli takım karşısında ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyor.

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Ligde hafta sonu 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, liderlik mücadelesine sahne olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya koyamadı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ise üç büyük rakibine karşı oynadığı ilk maçta Galatasaray ile kendi evinde sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Sahasında galibiyeti yok

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı.

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Karadeniz ekibi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Abdullah Avcı