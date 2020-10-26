Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı derken Şota Arveladze bombayı patlattı!

Süper Lig'in 6. haftasında öne geçtiği maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın koltuğu sallantıda. Bordo-mavili kulüpte görece Abdullah Avcı veya Şota Arveladze'nin getirilmesi bekleniyor.

Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran Şota Arveladze, derbinin bitiminde sosyal medyadan sürpriz bir paylaşım yaptı. Gürcü teknik adam, Pakhtakor ile Cumartesi günü deplasmanda Surkhon'a karşı 6-0 kazandıkları maçla ilgili paylaşımını derbinin bitiminden dakikalar sonra yaptı.

Şota Arveladze'nin paylaşımının altına Trabzonsporlu taraftarlardan 'Takımın başına geç' şeklinde birçok yorum geldi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

20 Ekim'de Spor Arena özel haberimizde Trabzonspor'un Şota Arveladze'ye resmi teklif yaptığını duyurmuştuk. Pakhtakor ile sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Şota'ya resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, Gürcü çalıştırıcıdan; 'Sözleşmem bitince konuşalım' yanıtı aldı.

PAKHTAKOR'DA TARİHİ BAŞARILAR YAKALADI! MAAŞI 1,5 MİLYON EURO

İki yıl önce Pakhtakor'un başına gelen Şota Arveladze, 6. sırada aldığı takımı 2. sıraya taşımış ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne götürmüştü. Geçen sezon ise Pakhtakor'u en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon yapan 47 yaşındaki Arveladze aynı zamanda Özbekistan Kupası'nı da kazandı. Pakhtakor'u 10 yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Şota Arveladze'nin maaşı ise yıllık 1,5 milyon Euro.

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