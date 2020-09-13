Son Dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!

Abdulkadir Parmak'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Daha ilk hafta. Önümüzde çok maç var. Maça iyi başladık. Pozisyon vermeden devam ederken şans golü oldu. Top bizdeydi. İkinci yarıya da iyi başladık. Kırmızı kart ve penaltı oyunumuzu bozdu. Böyle basit penaltı çalınmamalı. İlk haftadan bunları konuşmak acı verici.

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