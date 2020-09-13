MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 22:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'tan penaltı ve hakem isyanı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak maç sonu açıklamalarda bulundu.

Abdulkadir Parmak'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Daha ilk hafta. Önümüzde çok maç var. Maça iyi başladık. Pozisyon vermeden devam ederken şans golü oldu. Top bizdeydi. İkinci yarıya da iyi başladık. Kırmızı kart ve penaltı oyunumuzu bozdu. Böyle basit penaltı çalınmamalı. İlk haftadan bunları konuşmak acı verici.

Son Dakika | Trabzonsporda Abdulkadir Parmaktan penaltı ve hakem isyanı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle