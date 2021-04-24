Son dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldığını ve oyuncuya 125 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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