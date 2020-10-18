Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en kötü performansı

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Başakşehir karşısında 84 dakika sahada kalan Abdülkadir, tam 17 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası yaptı ve kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldız için ''17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık'' demişti.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...