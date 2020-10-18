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Haber Giriş: 18.10.2020 - 08:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en kötü performansı

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Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün en kötü performansı
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Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Başakşehir karşısında 17 top kaybederek kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı...

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Başakşehir karşısında 84 dakika sahada kalan Abdülkadir, tam 17 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası yaptı ve kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldız için ''17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık'' demişti.

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömürün en kötü performansı

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