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Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e talip var! 25 milyon Euro...

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Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e talip var! 25 milyon Euro...
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Trabzonspor transfer haberi... Sezonun flaş ekibi Atalanta, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor’un kapısını çaldı. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki oyuncunun durumunu sorarken, yönetim “Resmi teklif getirin, konuşuruz” yanıtını verdi. Bordo-Mavililer, yıldız oyuncu için 25 milyon Euro talep ediyor...

İtalya Ligi’ni şampiyon Juventus’un 5 puan ardında 3. sırada tamamlayan ve Devler Ligi çeyrek finalinde dramatik bir şekilde PSG’ye elenen sezonun flaş takımı Atalanta yeni sezonda hedefini yükseltti. Gözünü zirveye diken Çizme temsilcisi, transfer mesaisine de hız verdi. Lacivert- Siyahlılar, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin yoğun isteği üzerine Fırtına’nın yıldızı Abdülkadir Ömür’ü listesine aldı.

Pazarlıkla 20 milyon Euro

Araştırmalara başlayan İtalyan ekibi, Trabzonspor’a genç oyuncunun durumunu sordu. Yönetim de “Resmi teklif getirin, konuşuruz” yanıtını verdi. Bordo- Mavililer’in, 21 yaşındaki oyuncu için istediği rakamın 25 milyon Euro olduğu öğrenilirken, koronavirüs sonrası etkilenen ekonomiler nedeniyle 20 milyon Euro’ya kadar düşülebileceği de gelen haberler arasında.

23 milyon euro reddedilmişti

Geçen sezon başından bu yana Avrupa'nın takibinde olan Abdülkadir Ömür için devre arasında Başkan Ahmet Ağaoğlu genç oyuncu için resmi teklif aldıklarını açıklamıştı. Fırtına'nın patronu 23 milyon Euro'luk öneriyi reddettiklerini de duyururken takım ismi vermemişti. O ekibin Portekiz ekibi Benfica olduğu tahmin edilirken, o rakama yakın bir teklifle Abdülkadir'in yuvadan ayrılması bekleniyor. (Fanatik)

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömüre talip var 25 milyon Euro...

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