Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den şampiyonluk mesajı!

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Lige iyi hazırlandıklarını vurgulayan Abdülkadir, "Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" dedi.

Abdülkadir Ömür sözlerini, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz." ifadeleriyle tamamladı.