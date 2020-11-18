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Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık!

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Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da genç yıldız takdir topladı. Abdülkadir Ömür, sakatlığı tam geçmese de dünkü idmanda takımla birlikte çalışmaya katıldı.

BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ağrıları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Takvim'in haberine göre Abdülkadir Ömür'ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömürden büyük fedakarlık

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