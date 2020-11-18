Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık!

BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ağrıları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Takvim'in haberine göre Abdülkadir Ömür'ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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