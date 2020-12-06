Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni talip!

Trabzonspor'un iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor.

Lyon scoutlarının Trabzonspor-Sivasspor mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.

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