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Haber Giriş: 06.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni talip!

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Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni talip!
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Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için Lyon scoutları yakın takipte...

Trabzonspor'un iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor.

Lyon scoutlarının Trabzonspor-Sivasspor mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakıra yeni talip

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