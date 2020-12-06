Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yeni talip!
Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için Lyon scoutları yakın takipte...
Trabzonspor'un iki yıldızı Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor.
Lyon scoutlarının Trabzonspor-Sivasspor mücadelesinde Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek.
250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle