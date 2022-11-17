Son Dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmeleri resmen uzatıldı! Yeni maaşları...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 2027 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI VE YENİ MAAŞI

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

HÜSEYİN TÜRKMEN İÇİN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI VE YENİ MAAŞI

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Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.