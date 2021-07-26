Son Dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Bordo mavililerde sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, 60. dakikada oyuna devam edemedi.

Kasımpaşalı futbolcu Mortadha Ben Ouanes'in müdahalesiyle yerde kalan 22 yaşındaki ortasaha, ayağa kalkmakta zorluk çekti.

Acı çektiği gözlenen Abdülkadir, oyuna devam edemezken sedyeyle oyundan çıkarıldı.

Beklenmedik sakatlık sonrası oyundan alınan Ömür'ün yerine ise Yunus Mallı oyuna dahil oldu.

AVCI: "CİDDİ BİR ŞEY GÖZÜKMÜYOR"

Maçın ardından oyuncusunun sakatlık durumu hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Abdülkadir Ömür'de ciddi bir şey gözükmüyor. Tedbir amaçlı olarak oyundan çıkardım." dedi.