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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

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Art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle adeta revire dönen Trabzonspor'a bir kötü haber de genç yıldız Abdülkadir Ömür'den geldi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzonspor'da 21 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür, dizindeki ağrı nedeniyle dünkü idmana katılamadı.

Yapılacak kontrollerin ardından başarılı futbolcunun net sağlık durumu belli olacak. Dünkü idmana sakatlıkları nedeniyle tam 8 futbolcu katılmadı.

Fırtına, bu isimlerin yanına cezalı Flavio ve Türkiye'ye gelmeyen Sörloth da eklenince adeta kaleci dışında bir maç kadrosundan yoksun kalıyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömür şoku

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