Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

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Trabzonspor'da 21 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür, dizindeki ağrı nedeniyle dünkü idmana katılamadı.

Yapılacak kontrollerin ardından başarılı futbolcunun net sağlık durumu belli olacak. Dünkü idmana sakatlıkları nedeniyle tam 8 futbolcu katılmadı.

Fırtına, bu isimlerin yanına cezalı Flavio ve Türkiye'ye gelmeyen Sörloth da eklenince adeta kaleci dışında bir maç kadrosundan yoksun kalıyor. (Fanatik)

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