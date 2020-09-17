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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci!

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı ve Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Denizli'ye gidecek.

 

Son Dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömür sevinci

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