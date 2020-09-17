Son Dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı ve Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Denizli'ye gidecek.
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