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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür sakatlandı! Durumu...

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Son dakika: Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür sakatlandı! Durumu...

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdulkadir ÖMmür'ün sol uyluk adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir"

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