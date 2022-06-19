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Son dakika: Trabzonspor'da 5. transfer Umut Bozok olacak!

#Trabzonspor#Umut Bozok#Transfer
Son dakika: Trabzonsporda 5. transfer Umut Bozok olacak

Dört futbolcuya imza attıran Trabzonspor, şimdi de Süper Lig’in gol kralının peşine düştü. Kiralık oynadığı Kasımpaşa’da 20 gol atan Umut Bozok’u renklerine bağlamaya kararlı olan bordo mavili kulüp, Lorient Kulübü ile bonservis pazarlığı yaparken, diğer taraftan oyuncuyu yüz yüze görüşmek için İstanbul’a çağırdı.

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Geçen yıl olduğu gibi transferi sezon başlamadan bitirip hazırlık kampına eksiksiz başlamayı amaçlayan Trabzonspor yönetimi, beşinci transferini de bitirmeye çok yakın... Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen’i renklerine bağlayan bordo mavililerin şimdiki hedefi Umut Bozok.

20 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI

Bordo mavililer, geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa’da 38 maçta 20 gol atarak gol kralı olan ve 8 de asist üreten 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle renklerine katmayı planlıyor. Umut’un kulübü Lorient ile masaya oturan Trabzonspor, diğer taraftan genç oyuncuyu görüşme yapmak için İstanbul’a çağırdı. Lorient Kulübü’nün 2019’da 1.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Umut Bozok’un güncel piyasa değeri, Kasımpaşa’da gösterdiği başarılı performans sonrası 5 milyon Euro’ya yükseldi.

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MARLON DA GÜNDEMDE

Trabzonspor yönetimi diğer yandan Shakhtar Donetsk’te forma giyen Brezilyalı stoper Marlon için de girişimlerini sürdürüyor.

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#Trabzonspor#Umut Bozok#Transfer

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