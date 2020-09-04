Son Dakika | Trabzonspor'a Sörloth müjdesi! Leipzig vazgeçti...

Bundesliga kulübünün profesyonelleri dahi Türkiye’ye gelip görüşmelerde bulunurken, bu transfer hamlesi şimdilik olumsuz sonuçlandı.

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, yaptığı haberde Leipzig’in yüksek fiyat nedeniyle bu transferi askıya aldığını belirtti.

Haberde, bonservis rakamının aşağı çekilemediği ve Leipzig’in listesindeki diğer alternatif forvetlere yöneldiğini vurgulandı.

Yönetimin planı belli

Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Ancak bunun kullanılması halinde oyuncunun 9 milyon Euro’ya çıkış maddesi devreye girecek. Yönetimin planı, Kuzeyin Kralı’nı bu sezon takımda tutup, 6 milyon Euro’luk opsiyonunu kullandıktan sonra yeni bir sözleşme yapmak ve bu çıkış maddesini değiştirmek.

Başkan bizzat devrede

Sörloth’un yeni sezona kaldığı yerden başlaması, Trabzonspor’un şampiyonluk hedefi için çok önemli. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da Norveçli yıldızla bizzat görüşüp, camianın ve taraftarın ona olan güvenini anlattığı öğrenildi. Yönetim, ligin başlamasına yaklaşık 1 hafta kala kesinlikle gol kralı yıldızını kaybetmek istemiyor. Sörloth satılsa dahi ondan gelecek paranın bir kısmıyla aynı seviyede oyuncu bulmanın çok zor olduğu göz önünde tutuluyor. (Fanatik)

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