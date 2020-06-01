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Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor'a Ömer Toprak teklifi

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Son dakika! Trabzonspor'a Ömer Toprak teklifi
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Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund’dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen’in de Ömer’in satışına sıcak baktığı iddia edildi. Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir’in vereceği öğrenildi.

Bonservisi Dortmund'da bulunan ve bu sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Ömer Toprak, sakatlanmadan önce Yeşil-beyazlılarda toplam 13 maça çıkmıştı.

Son dakika Trabzonspora Ömer Toprak teklifi

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