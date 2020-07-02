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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Son dakika! Trabzonspor'a Okay Yokuşlu transferinde piyango!

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Son dakika! Trabzonspor'a Okay Yokuşlu transferinde piyango!
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Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu’nun Sevilla’nın transfer listesinde olduğu belirtildi. Trabzonspor, Milli futbolcunun sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesi ekletmişti.

İspanya’nın yüksek tirajlı gazetesi AS, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu’nun Sevilla’nın transfer listesinde olduğunu yazdı.

Haberde Monchi’nin Okay’ı çok istediği ve kulübü Celta Vigo’nun da 40 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulandı.

Eğer Okay’ın yaz döneminde transferi gerçekleşirse, Trabzonspor’un kasasına da bir sonraki satış olduğu için yüzde 10’luk pay girecek. Fırtına, Okay’ı 2018 yazında 6 milyon Euro’ya Celta Vigo’ya göndermişti.

Son dakika Trabzonspora Okay Yokuşlu transferinde piyango

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