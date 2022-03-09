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Son Dakika: Trabzonspor'a Marek Hamsik müjdesi!

#Trabzonspor#Marek Hamsik#Sakatlık
Son Dakika: Trabzonspora Marek Hamsik müjdesi

Trabzonspor’un orta sahadaki liderinden güzel haber... Sakatlığı büyük oranda düzelen Marek Hamsik, saha çalışmalarına başlıyor. Fenerbahçe derbisinin ardından Abdullah Avcı’nın “Oyunda gözlerimonu aradı” dediği Slovak yıldızın, Göztepe maçında kadroda olma ihtimali yüksek.

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Son olarak 15 Ocak’taki Sivasspor maçına ilk 11’d e başlayan Marek Hamsik, alt baldırındaki sakatlığı nedeniyle uzun süredir formadan uzak.

Ağrıları bir türlü geçmeyen Slovak yıldız, 25. haftadaki Konyaspor mücadelesinde son 20 dakikada oyuna girmiş, ancak aynı yerden yine sıkıntı yaşamıştı.

Fanatik'in haberinde göre; devamındaki süreçte teknik heyetin ‘sıfır risk’ politikası uyguladığı Hamsik, geri dönüyor. Tr abzonspor’un orta sahadaki lideri, saha çalışmalarına başlıyor.

Geçtiğimiz süreçte ülkesine gidip, özel doktoruna da gözüken Hamsik’in bugünkü idmanda son durumuna bakılacak. Slovak yıldız, saha çalışmalarında kendini iyi hissederse takıma katılacak.

Kesin karar idmana göre

Fenerbahçe deplasmanındaki beraberliğin ardından Abdullah Avcı’nın “Hamsik sahada olsaydı, oyunun akışı ve hızı daha farklı olurdu. Bugün gözlerim onu aradı” dediği Hamsik’in Cumartesi günkü Göztepe mücadelesinde kadroda yer alma ihtimali yüksek gözüküyor. 34 yaşındaki futbolcunun idman performansına göre kesin karar verilecek.

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Trabzonspor , son 7 haftada Hamsik'in 11'de olmadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde çıktığı 20 maçta 2 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Hamsik, en son 21. haftadaki Sivasspor mücadelesine ilk 11’de başlamıştı.

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#Trabzonspor#Marek Hamsik#Sakatlık

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