Son Dakika: Trabzonspor'a Gervinho müjdesi! Zokora devreye girdi...

Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor’un, Çizme’deki esas hedefi; Gervinho...

Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden Bordo-Mavililer, bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor.

Parma’nın Serie A’dan düşmesi sonrası bonservisini almaya hazırlanan Gervinho, Trabzonspor’un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde, Trabzonspor’un eski oyuncusu Didier Zokora da devreye girdi. (Fanatik)

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