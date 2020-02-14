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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Son dakika | Trabzonspor'a büyük müjde! 'O geri döndü'

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Son dakika | Trabzonspor'a büyük müjde! 'O geri döndü'

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci yaşanıyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve menisküs yırtığı nedeniyele ameliyat edilen sonra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür antrenmanlara başladı.

Yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan 20 yaşındaki futbolcunun çalışmalara başlaması, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından 'O geri döndü' ifadesiyle duyuruldu.

Antrenmanlara başlayan Abdülkadir Ömür'ün Mart ayında maç oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

Son dakika | Trabzonspora büyük müjde O geri döndü

Son dakika | Trabzonspora büyük müjde O geri döndü


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