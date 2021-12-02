Son dakika: Trabzonspor'a bir Yunan daha! Bakasetas ve Siopis'in ardından...

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Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor, en yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'a 10 puan fark atmış durumda. Bordo-mavili ekip zirvede emin adımlarla ilerlerken bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin önceliği ise sol bek pozisyonu. Yunan basınından bordo-mavililer için flaş bir iddia geldi.

Trabzonspor'un ligdeki performansı, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. İtalya'da yayın yapan SporPress24 sitesine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arası transferi için önemli açıklamalar yaptı.

Sabah'ın derlediği haberde "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Ağaoğlu, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünkü Bakasetas ile Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı.

Röportajı yapan Yunan gazeteci Manos Staramopoulos ise bu oyuncunun Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos olduğunu yazdı.