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Son dakika: Trabzonspor'a bir Yunan daha! Bakasetas ve Siopis'in ardından...

#Trabzonspor#Georgios Kyriakopoulos#Transfer
Son dakika: Trabzonspora bir Yunan daha Bakasetas ve Siopisin ardından...

Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin ilk hedefi ise sol bek pozisyonu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bir Yunan futbolcuyu daha kadrolarını katacaklarını açıklamasının ardından gözler Georgios Kyriakopoulos'a çevrildi. Yunan basını, Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bekin Karadeniz ekibine imza atacağını yazdı.

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Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor, en yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'a 10 puan fark atmış durumda. Bordo-mavili ekip zirvede emin adımlarla ilerlerken bir yandan da transferde yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin önceliği ise sol bek pozisyonu. Yunan basınından bordo-mavililer için flaş bir iddia geldi.

Trabzonspor'un ligdeki performansı, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. İtalya'da yayın yapan SporPress24 sitesine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arası transferi için önemli açıklamalar yaptı.

Sabah'ın derlediği haberde "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Ağaoğlu, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünkü Bakasetas ile Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı.

Röportajı yapan Yunan gazeteci Manos Staramopoulos ise bu oyuncunun Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos olduğunu yazdı.

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#Trabzonspor#Georgios Kyriakopoulos#Transfer

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