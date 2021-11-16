Son Dakika: Trabzonspor'a Bakasetas'tan kötü haber

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. Haftasında 22.11.2021 Pazartesi günü saat 20:00’de evinde Gaziantep FK İle karşılaşacak.

Haber61'in haberine göre; larşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili iyi gelişmelerin yanısıra can sıkan gelişmelerde yaşanıyor.

MAREK HAMSİK

Milli takımla karşılaşmaya çıkan ve sakatlık yaşayan Hamsik’in yapılan kontrollerinde önemli bir sorun olmadığı tedbir amaçlı olarak maçın ikinci yarısında forma verilmediği öğrenildi. Gaziantep maçında oynamasına engel bir durum yok.

BAKASETAS VE HÜSEYİN

Sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Hüseyin’in Türkmen’in tedavilerinin devam ettiği ancak iki oyuncunun Gaziantep maçında oynayamayacağı gelen bilgiler arasında.

BRUNO PERES

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Brezilyalı oyuncu Bruno Peres’in yarın yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. Oyuncunun Gaziantep FK karşılaşmasında yüksek ihtimal oynayabilecek.

GERVINHO

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Bordo mavililerde Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sağ ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Fildişili oyuncu Gervinho ameliyat olacak.

Fransa’ya giden oyuncu bu ülkede bu hafta içinde ameliyat olacak.

KOITA

Milli ara öncesinde iyileşen Gineli oyuncu Koita'nın antrenmanda yeniden sakatlandığı öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün sol ön adalesinde ödem oluştuğu belirtilirken Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.