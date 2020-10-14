Son Dakika | Trabzonspor'a Alexander Sörloth dopingi! 93 milyon TL...

Türk kulüpleri ekonomik anlamda zorluklar yaşarken, Trabzonspor feraha ulaştı. Alexander Sörloth'un, Alman ekibi Leipzig'e 10 milyon Euro'luk (93.1 milyon TL) satışı sonrasında dün bu rakam Fırtına'ya ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, ücreti Karadeniz ekibinin hesabına yatırdığı öğrenildi. Norveçli golcünün performansına göre Trabzon 1 milyon Euro daha alabilecek.

Alman ekibinin ödediği bu rakamın büyük bir bölümü Bankalar Birliği anlaşmasına giderken, kalan kısmı da oyunculara dağıtıldı. Futbolculara ödemelerini gününden önce yapan Bordo-Mavililer, yine maaşları erkenden banka hesaplarına yatırdı. Bu durum da Milli ara sonrası için takımda doping etkisi yarattı. (Fanatik)

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