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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 08:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

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Son Dakika | Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

29 Ağustos’ta AEK maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki yıldızın tedavisi bitti. Doktor Ufuk Şentürk, Abdülkadir’in durumunun sakatlık öncesi seviyesinden bile iyi olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve menisküsleri yırtılan Abdülkadir Ömür, Almanya'da milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e ameliyat olmuştu. Bu sürecin ardından sık sık Almanya'ya giderek tedavisine ve antrenmanlarına Şentürk nezaretinde devam eden 20 yaşındaki sağ kanat, Trabzon'a döndü. Almanya'da tedavisi tamamlanan oyuncunun oldukça iyi durumda olduğu ve kısa bir süre ayrı çalıştıktan sonra takıma dahil edileceği ifade edildi. Ömür'ün Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gaziantep maçının kadrosuna girmesi bekleniyor.

GAZİANTEP MAÇINDA KADRODA

Milli takım doktoru Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yaptı: "Abdülkadir kardeşimin rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirdik. İki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibari ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz." (Sabah)

Son Dakika | Trabzonspora Abdülkadir Ömür müjdesi

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