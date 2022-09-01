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Son Dakika: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a geri dönüyor!

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#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı
Son Dakika: Yusuf Yazıcı, Trabzonspora geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 23:14

Trabzonspor'un, eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiraladığı belirtildi.

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Cornelius'un ayrılığı sonrasında Umut Bozok ve Maxi Gomez transferlerini bitiren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcıyı kadroya kattı.

1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı

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