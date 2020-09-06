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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Yordan Osorio ile anlaştı!

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Son Dakika | Trabzonspor Yordan Osorio ile anlaştı!
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Trabzonspor uzun süredir transferiyle uğraştığı Yordan Osorio’da mutlu sona ulaştı. Bonservisi Porto’da olan yıldız stoperle her konuda anlaşmaya varıldı. Kulübüyle kalan son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak.

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio’yu bitirdiği öğrenildi. Bordo-Mavililer bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi.

Orta sahada da oynuyor

Osorio’nun stoper mevkiinin yanısıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton’ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için birkaç güne kadar imzaların atılması bekleniyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonspor Yordan Osorio ile anlaştı

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