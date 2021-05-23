MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Peres'e kavuşuyor!
GeriFutbol Son dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Peres'e kavuşuyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İbrahim ALİOĞLU / DHA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Peres'e kavuşuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Peres'e kavuşuyor!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.

Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek. İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.

GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A

Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

Son dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Perese kavuşuyor

Son dakika: Trabzonspor, yeni transferleri Gervinho ve Perese kavuşuyor

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi