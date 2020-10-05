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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Vitor Hugo transferini açıkladı!

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Son Dakika | Trabzonspor Vitor Hugo transferini açıkladı!
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Trabzonspor, Palmeiras'tan Vitor Hugo'yu 3.2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bonservis ve maaş açıklamaları şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020  800.000.-EUR

-30.10.2021  800.000.-EUR

-30.10.2022  800.000.-EUR

-30.10.2023  800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Son Dakika | Trabzonspor Vitor Hugo transferini açıkladı

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