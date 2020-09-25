Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için Rennes ile pazarlık bile yapmadı!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’a gelen 12 milyon Euro’luk telifi reddetti. Milli kaleci için İstanbul’a gelen Rennes’in teklifini yeterli bulmayan bordo mavililer Ligue 1 ekibiyle pazarlık dahi yapmadı.

Karadeniz ekibinin Uğurcan için belirlediği taban rakamın 18-20 milyon Euro olduğu ve ancak bu seviyede gelecek bir teklifin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Uğurcan’ı Sevilla’nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu ifade edildi.