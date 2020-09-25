Son Dakika Haberi | Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferi için Rennes ile pazarlık bile yapmadı!
Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır için İstanbul'a gelen Rennes temsilcilerinin teklifini yetersiz buldu, görüşmede pazarlık dahi yapılmadı.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır’a gelen 12 milyon Euro’luk telifi reddetti. Milli kaleci için İstanbul’a gelen Rennes’in teklifini yeterli bulmayan bordo mavililer Ligue 1 ekibiyle pazarlık dahi yapmadı.
Karadeniz ekibinin Uğurcan için belirlediği taban rakamın 18-20 milyon Euro olduğu ve ancak bu seviyede gelecek bir teklifin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Uğurcan’ı Sevilla’nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu ifade edildi.
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