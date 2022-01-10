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Son Dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi

#Trabzonspor#Kap#Son Dakika Trabzonspor
Son Dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchaczı KAPa bildirdi

Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın sezon sonuna kadar kiralandığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." denilirken genç futbolcunu alacağı maaş da açıklandı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Puchacz'ın sezon sonuna kadar 400 bin euro alacağı belirtilirken, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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