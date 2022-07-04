Son Dakika: Trabzonspor, Trezeguet transferini KAP'a bildirdi! Maliyeti ortaya çıktı...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Trezeguet transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüp daha sonra yaptığı yeni KAP bildiriminde ise yetenekli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirterek söz konusu transferin maliyetine ilişkin detayları paylaştı.

İLK KAP AÇIKLAMASI

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TRANSFERİN MALİYETİ

Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.

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Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.