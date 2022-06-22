Son Dakika: Trabzonspor, Trezeguet transferinde mutlu sona yakın!

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Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen’i renklerine bağlayan Trabzonspor, Trezeguet transferinde de mutlu sona çok yakın.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Mısırlı kanat oyuncusunun bonservisine sahip olan Aston Villa’nın, Karadeniz ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığını duyurdu.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Gazete, Avrupa’dan başka talipleri de olan Trezeguet’nin, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle bordo mavilileri tercih ettiğini yazdı. Trabzonspor’un 27 yaşındaki futbolcu için Aston Villa’ya 3.5 milyon Euro ödeyeceği de belirtildi.

2019’da 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, bu sezon Premier Lig ekibinde 1 maçta forma şansı bulunca, devre arasında kiralık olarak Başakşehir’e gelmişti. Turuncu lacivertlilerde 13 maça çıkarken; 6 gol attı, 4 asist yaptı.