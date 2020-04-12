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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Görkem Sağlam'ı izliyor

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor, Görkem Sağlam'ı izliyor
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Trabzonspor, Hollanda ekibi Willem II'de forma giyen Görkem Sağlam'ın görüntülerini izliyor. Gurbetçi futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Trabzonspor'da forma giymek istediğini belirtmişti.

Kariyerini Willem II'de sürdüren gurbetçi futbolcu Görkem Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" demişti.

Bordo-mavili ekibin scout ekibi 21 yaşındaki futbolcunun görüntülerini izliyor. Maçlar başlayınca stattan da takip yapacak. Bir rapor hazırlanacak. (Fotomaç)

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