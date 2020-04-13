Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth'u 20 takım istiyor
Alman basını, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un peşinde 20 takım olduğunu yazdı. Bayern Münih'in ilk hedefi olduğu iddia edilen Sörloth için satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Trabzonspor'un 30 milyon Euro istediği vurgulandı.
Alman fussballtransfers sitesi, Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Crystal Palace'tan kiraladığı Norveçli golcünün satın alma opsiyonunu (7 milyon Euro) elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı.
Haberde ayrıca Bayern Münih'in gelecek sezon ilk hedefinin Sörloth olduğu belirtildi. (Takvim)
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