Napoli'den Alexander Sörloth'a 14 milyon Euro

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth için İtalya'nın Napoli takımı da devreye girdi. Bordo-mavililerin Crystal Palace'tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiraladığı oyuncu için Napoli'nin 14 milyon Euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşme olmamasına rağmen Trabzonspor'un tutumu belirsizliğini koruyor.

SORLOTH, MESSI'Yİ SOLLADI

Bu arada Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.64 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.

Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.78 ortalamalı Ronaldo'nun gerisinde yer alırken, 31 maçta 24 gole sahip Messi'nin ise önünde bulunuyor. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle Salzburg'dan Borussia Dordmund'a giden Haaland bulunuyor. (Sabah)





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