Son dakika: Trabzonspor tam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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