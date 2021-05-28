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GeriFutbol Son dakika: Trabzonspor tam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor tam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı!

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Son dakika: Trabzonspor tam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son dakika: Trabzonspor tam 5 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı

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