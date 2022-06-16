Son dakika: Trabzonspor tam 4 transfer açıkladı!

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Jens Stryger Larsen kimdir?

2017 yılından bu yana Udinese'de forma giyen Danimarkalı sağ bek, savunmanın her yerinde oynayabiliyor. 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un golcüsü Cornelius'un milli takımdan takım arkadaşı.

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Stefano Denswil kimdir?

Geçen sezonu Bologna'dan kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren 29 yaşındaki Denswil, sezonun bitimiyle Bologna ile sözleşmesi de sona erdi ve serbest kaldı. 29 yaşındaki stoper geride kalan sezon Trabzonspor'da 29 maçta forma giymiş, 2 asist yapmıştı.

Eren Elmalı kimdir?

Süper Lig'de sezonun bitimiyle büyük takımların gözdesi haline gelen Eren Elmalı, sol bek, sol kanat ve sağ bekte görev yapabiliyor. Eren geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 35 maça çıkıp 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Doğucan Haspolat kimdir?

Hollanda doğumlu olan ve 2020 yılında Excelsior'dan Kasımpaşa'ya gelen Doğucan, ön libero ve orta sahada görev yapıyor. 22 yaşındaki Doğucan geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maça çıkıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı.