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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe ile anlaşmaya vardı!
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe ile anlaşmaya vardı!

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Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe ile anlaşmaya vardı!
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Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki golcü futbolcunun ilerleyen günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor...

Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, forvet transferi için harekete geçti. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili yönetim, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Akobe ile de anlaştı. Oyuncunun ilerleyen günlerde Trabzon'a geleceği ifade edildi.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Son Dakika | Trabzonspor Sörlothun yerine Benik Afobe ile anlaşmaya vardı

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