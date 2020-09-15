Son Dakika | Trabzonspor Sörloth'un yerine Benik Afobe ile anlaşmaya vardı!

Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, forvet transferi için harekete geçti. A Spor'un haberine göre Bordo-mavili yönetim, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Akobe ile de anlaştı. Oyuncunun ilerleyen günlerde Trabzon'a geleceği ifade edildi.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

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