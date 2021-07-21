Son Dakika: İsmail Köybaşı KAP'a bildirildi! Trabzonspor'da bir imza daha

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, milli futbolcu İsmail Köybaşı'yla anlaştı.

Uzun süredir aradığı yabancı sol beki bulamayan ve yerli pazara yönelen bordo-mavililer, bir süredir Köybaşı ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile her konuda anlaşmaya varırken transfer KAP'a da bildirildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'la 21 maça çıkan İsmail Köybaşı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.