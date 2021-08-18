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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor, Siopis transferini KAP'a bildirdi!

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Son dakika: Trabzonspor, Siopis transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Manolis Siopis, Alanya'dan kalkan özel uçakla Trabzon'a indi. Sağlık kontrollerinin ardından Yunan futbolcunun transferi resmen açıklanacak. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan orta saha Manolis Siopis, Trabzon'a geldi. Alanya'dan kalkan özel uçakla şehre gelen Siopis'i kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına; "Trabzon'da olduğum için mutluyum" diyen Siopis, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı. Siopis ayrıca kendisine İngilizce olarak 'İyi şanslar Siopis' diye bağıran bir taraftara  'Teşekkürler gardaşım' şeklinde yanıt verdi.

Yunan futbolcunun transferi, sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklanacak.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Bordo-mavililer, Emmanouil Siopis'in transfer için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: Trabzonspor, Siopis transferini KAPa bildirdi

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