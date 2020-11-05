Son Dakika | Trabzonspor, sıkıntılı günlere Alanya'da son vermek istiyor!

Eddie Newton ile yolların karşılıklı ayrılmasının ardından futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde hedef ligin flaş ekibi Alanya’yı devirip hem milli araya galibiyetle girmek hem de moral bulmak.

Derelioğlu takımın başına geçtiği süreçte oyuncuları hem taktiksel olarak hem de Alanya maçına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Futbolcularla birebir görüşmeler yapan İhsan Gündüz Derelioğlu’nun takımın motivasyonunu arttırmak için yaptığı çalışmalar antrenmanlar da meyvelerini vermeye başladı.

Sıkıntılı günlerin ardından idmanlarda futbolcuların yüzü gülerken Abdülkadir Parmak’ın yanı sıra Ekuban’ın da takıma dönecek olması Karadeniz ekibinin elini güçlendirdi.