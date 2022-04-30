Son Dakika: Trabzonspor şampiyonluk için Antalyaspor karşısında! Şehirde tarihi gece, tam 1.5 milyon kişi...

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk edeceği Antalyaspor'dan alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etmenin ve tarihe geçmenin hesaplarını yapıyor.

Saat 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı yenmesinin ardından Trabzonspor, Antalyaspor karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Bordo-mavililer eğer mücadeleden yenik ayrılırsa, şampiyonluk bir sonraki haftaya kalacak.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

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DOLU TRİBÜNLERDE ANTRENMAN

Süper Ligde yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı. Bordo mavili takıma gönül veren binlerce taraftarın izlediği idmanda renkli görüntüler oluştu.

Spor Toto Süper Ligin 35inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumunda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

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Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.

BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN SİLAH UYARISI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu’nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

’BÜYÜK BİR COŞKU VAR’

Trabzonspor’un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon’a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler. Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor’da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.

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’61 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLAYACAĞIZ’

’Şampiyonluk sevinçleri hüzne dönüşmesin’ diyerek taraftara çağrıda bulunan Başkan Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuştu.

’SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİYİM’

Trabzonspor’un yaklaşan şampiyonluğu karşısında karışık duygular hissettiğini belirten Ağaoğlu, "Duygusal anlamda ne hissettiğim şu an ifade edebilecek durumda değilim. Çünkü ben de farkında değilim. Hayatınızda bu tür şeyleri yaşadığınız zaman gerçekleştikten sonra, üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ancak onun farkına varabiliyorsun. Sorumluğu omuzlarına almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı bir seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman, ona ne hissettiğini sorduğunuz da o da bu cevabı veremeyebilir size. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız biz. Ağır bir sorumluluk bu. Hiç unutamadığım bir şey vardı. İlk geldiğimiz üçüncü dördüncü maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasından 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu sürekli olarak ağlıyordu. Annesinin kucağındaydı. Annesi kızım ’bana söyleme, başkana söyle’ dedi. Neden ağladığını sorduğum zaman, ’Başkanım biz neden hep kaybediyoruz’ dedi. Gerçekten benim içime dert olmuştu. 7’den 70’e Trabzonspor’u benliğinde, içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 77-80 yaşındaki dede de ağlıyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğunuz zaman, duygular bir kenarda duruyor. Ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken duygularımı sorarsanız, o duygular çok kabarık duygulardı. Şu anda biraz belki de sinirlerim alınmış gibiyim. İş bir nihayetine ersin o zaman hep birlikte neler hissettiğimi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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’FUTBOLSEVERLER TRABZONSPOR’UN GELDİĞİ KONUMU ALKIŞLIYORDUR’

Göreve geldiği dönemde taraftardan şampiyonluğa ulaşmak için sabır istediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor’un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, ’3-4 yıl sonraki Trabzonspor’un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak’ diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor’un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" dedi.

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'YÖNETİCİLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Başarıya ulaşmak için spor kulübü yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye’de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, "Biz bu sene şampiyon olacağız" diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak ’Hakem penaltı çaldı’, ’Yağmur yağdı’, ben fazlasını söyleyeyim; ’1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, ’Gözüme kar tanesi girdi’ diyeni de var bu ülkede" ifadelerini kullandı.

2 EKSİK VAR

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak.

Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

30 BİN TL BİLET

Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.

Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazı fırsatçılar, 500 TL’den satılan kale arkası biletine 5 bin TL, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istiyor. Sosyal medyada karaborsa bilet satıcılarına karşı ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ŞEHİR NÜFUSU KATLANDI

Trabzon'daki tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarların kente akını sürüyor. Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42’ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.

Atatürk Meydanı ile Trabzonspor’un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak. Kentin her yanı bordo-mavili bayraklarla süslenirken taraftarlar da şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.

816 bin nüfusa sahip Trabzon'un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Trabzon'da bulunan toplam 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kendi evleri ve akrabalarında kalacak kişilerle birlikte şampiyonluk göçü ile gelenlerle nüfusun katlandığı belirtilen kentte, üst düzey güvenlik tedbirleri de alınıyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Trabzonun yanı sıra çevre illerden takviye polis ve jandarma ekiplerin de geleceği kentte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansına (DHA) kutlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte tarihi günlerden birinin yaşandığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Emniyet, Jandarma, Trabzonspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizle toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın şampiyonluğa giden yolda bu coşku ve heyecanı iyi şekilde yaşamaları alınacak tedbirleri detaylı şekilde değerlendirdik. İçişleri Bakanımız ve bakan yardımcımızla güvenlik tedbirleriyle alakalı görüştük, onların da birtakım talimatları oldu. 3 bayramı birden kutlayacağımız bir sürece hep birlikte hazırlandık. Vatandaşımızın coşku ve heyecanının anlıyoruz. Özlem ve hasretle beklenen, çok güzel bir hikâyenin finali inşallah hafta sonu yaşanacak. Bizler de vatandaşımızın bu coşkusunu huzurlu şekilde geçirmesi adına tedbirlerimizi aldık" dedi.

42 EK UÇAK SEFERİ İLAVE EDİLDİ

Kent meydanı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerinde yapılan millet bahçesinin kutlama alanı olarak belirlendiğini açıklayan Vali Ustaoğlu, "Trabzon'a yoğun bir akın var. Vatandaşların hem bayramı memleketinde geçirme isteği hem de şampiyonluk coşkusunu burada yaşama talebi var. Son aldığımız bilgiye göre kente 42 ek uçak seferi ilave edilmiş. Belki önümüzdeki günlerde bu daha da artabilir. Bunun yanında özel ve toplu ulaşım araçları vasıtasıyla çevre illerden de kente yoğun katılım olacağını biliyoruz" diye konuştu.

MEŞALE VE HAVAİ FİŞEK KALMADI

Şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyleyen Yusuf Şahinköse, "Bayilerde ve toplantılarca stokta meşale ve havai fişek kalmadı. Şehri gece gündüz renklendireceğiz. Büyük bir şampiyonluk kutlaması olacak. Trabzon yanacak gibi görünüyor" dedi.

"SABAHA KADAR EĞLENECEĞİZ"

Trabzonspor'un şampiyonluğunu heyecanla beklediğini söyleyen "Ercan Kara da, Cumartesi günü için programlarımızı yapıyoruz. Mağazamızı süsleyeceğiz. Akşam maça gideceğiz, sonra da meydana gelip kutlamalara katılacağız. Sabaha kadar eğleneceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berber Mesut Aydın, yurt dışından gelenlerin saçlarını bordo maviye boyattığını belirterek, "Bir yanı mavi diğer yanını bordo yaptırıyorlar. Marek Hamsik tıraşını özellikle istiyorlar. Çok yoğun oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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3 BİN GÜVENLİK GÖREV YAPACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, müsabaka için bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararına varıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı.

Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verdi.