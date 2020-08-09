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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo transferini resmen duyurdu!
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Haber Giriş: 09.08.2020 - 00:22,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo transferini resmen duyurdu!

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Son Dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo transferini resmen duyurdu!
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Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Stiven Plaza ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 20/21 sezonu için 620.000 € ücret, 21/22 futbol sezonu için 670.000 € ücret Kesin transferin gerçekleşmesi halinde; 22/23 sezonu için 750.000 € ücret, 23/24 sezonu için 800.000 € ücret"

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