Son Dakika | Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran transferinin rakamlarını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamouyu Aydınlatma Platformu'na KAP'a bildirdi
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Kulübümüz, Balıkesirspor forması giyen genç oyuncu Rahmi Anıl Başaran ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde dört yıllık TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.
Bonservis: 2 milyon TL
Süper Lig ve Avrupa'da 8 gol atarsa: 300.00 TL
Süper Lig ve Avrupa'da 15 maçta 11'de başlarsa: 300.000 TL
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcularının Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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