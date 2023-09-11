Son Dakika: Trabzonspor, Paul Onuachu transferinin maliyetini açıkladı!

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Trabzonspor, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'nun maliyetini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirim;

1.5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

OYUNCUNUN MAAŞI

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

"KARŞILAMA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

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Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerdeilk açıklamasını yapan Onuachu, “Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de ‘Vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu onların Trabzon’da, oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.