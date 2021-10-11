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Son Dakika: Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Enner Valencia...

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig
Son Dakika: Trabzonspor öncesi Fenerbahçeye kötü haber Enner Valencia...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de Enner Valencia'nın milli maç nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasına yetişme ihtimali çok düşük. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ya kafileye ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak. Vitor Pereira ise B planını belirledi.

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Fenerbahçe'de her milli arada yaşanan kriz bu kez daha büyük sıkıntıya yol açacak.

Ekvador Milli Takımı ile Bolivya ve Venezuela karşılaşmalarına 11'de başlayan Enner Valencia'nın, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece (15 Ekim) saat 00:00'da Kolombiya deplasmanında maçı var.

Yani Kolombiya'daki mücadele ile sarı-lacivertlilerin Trabzon'la deplasmanda oynayacağı maç arasında sadece 67 saat zaman kalıyor…

HÜCUMDA BERİSHA-ROSSİ-ÖZİL ÜÇLÜSÜ

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine cumartesi öğleden sonra geçecek. Valencia kafileye ya ucu ucuna yetişecek ya da yetişemeyip İstanbul'da kalacak.

Sabah'ın haberine göre; yetişse bile Ekvadorlu oyuncunun hem yorgunluk hem de yolculuk dolayısıyla Trabzon deplasmanında görev alması çok zor görülüyor.

Pereira, maça yönelik hücum planını Berisha, Rossi ve Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

 

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig