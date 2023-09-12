×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic'i resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Ognjen Bakic
Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakici resmen açıkladı İşte transferin maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 12:34

Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin maliyeti KAP'a bildirildi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüdeki Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

ONGJEN BAKIC TRANSFERİNİN MALİYETİ

Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Haberin Devamı

Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakici resmen açıkladı İşte transferin maliyeti...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Transfer#Ognjen Bakic

BAKMADAN GEÇME!