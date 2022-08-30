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Son dakika: Trabzonspor Naci Ünüvar transferini açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar
Son dakika: Trabzonspor Naci Ünüvar transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:10

Trabzonspor, Hollanda dev Ajax'tan Naci Ünüvar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini resmen açıkladı.

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Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

19 yaşındaki Naci Ünüvar, Trabzonspor'un transfer videosunda; "Merhaba büyük Trabzonspor taraftarı. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar

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